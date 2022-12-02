Синоптик Леус: ночные морозы в Москве ослабнут в ближайшие дни

Минувшей ночью на метеостанции ВДНХ воздух остыл до -12,6 градуса Фото: REUTERS

В Москве ожидается ночное потепление, из-за высокой облачности в ближайшее время морозы немного ослабнут, сообщили ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Синоптик отметил, что минувшей ночью на главной метеостанции ВДНХ воздух остыл до -12,6 градуса, что на один градус выше вчерашних значений. По его словам, эта тенденция усилится, и морозы будут не такими крепкими. При этом Леус добавил, что дневные температуры практически не изменятся.

«В последующие дни эта тенденция сохранится, свой положительный вклад в ослаблении морозов внесёт облачность, тонкой пеленой надвигающаяся с запада. Облачное "одеяло" уменьшит ночное выхолаживание», — пояснил метеоролог.

Ранее KP.RU сообщал, что руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей о смоге в предстоящие выходные 3 и 4 декабря. По его словам, выбросы автомобилей и предприятий с котельными сконцентрируются в приземном слое, а в городе, возможно, введут режим повышенной готовности к загрязнениям.