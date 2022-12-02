Остановка «Библиотека имени Ленина» в центре Москвы не будет работать в ночь на 5 декабря

Общественный транспорт будет временно проезжать остановку на Моховой Фото: Андрей АБРАМОВ

Остановку «Библиотека имени Ленина» на Моховой улице по направлению следования к станции метро Москвы «Лубянка» временно отменят в ночь на 5 декабря, сообщает пресс-служба столичного Дептранса. Ограничения будут связаны с подготовкой к проведению мероприятия. Их введут с 00:01 5 декабря, а снимут, как только закончится подготовка.

Пассажирам, которым будет необходимо выйти именно на этой остановке, порекомендовали пользоваться соседними остановками. Подойдут «Метро «Библиотека имени Ленина» на улице Воздвиженка, у которой останавливаются автобусы м2, н2, м7; «Манежная площадь», до которой следуют м6, м9, е10, н11; «Метро «Охотный Ряд», до которой довезет м1.

Ранее KP.RU сообщил, что с 3 по 12 декабря на различных участках Тверской будут временно перекрывать по одной полосе. Это необходимо, чтобы разместить новогодний декор.