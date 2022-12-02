Москвичи назвали достойным размер пенсии от 50 тысяч рублей в месяц

Москвичи назвали достойный размер пенсии Фото: Мария ЛЕНЦ

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос россиян на тему того, каким должен быть достойный размер пенсионных выплат. Поучаствовавшие в нем москвичи назвали цифру в 50 тыс. рублей в месяц и больше, пишет «Мослента».

В среднем по России мужчины считают, что размер пенсии должен быть не ниже 47,2 тыс. рублей, а женщины — 45,5 тыс. рублей. Исследователи отмечают, что чем старше респондент и выше уровень его доходов, тем больше и размер запросов. За год представления о достойном уровне пенсии по старости выросли на 7,9 процента.

Наибольшие притязания у москвичей и жителей Санкт-Петербурга — 50,8 и 48,2 тыс. рублей соответственно. Также в пятерку наиболее требовательных городов вошли Владивосток, Тюмень и Хабаровск: 47,2, 46,7 и 46,6 тыс. рублей. Жители Ярославля имеют наименьшие запросы: всего 41,3 тыс. рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что Москва заняла пятое место в рейтинге самых больших зарплат по стране. Столицу обогнали только северные регионы.