Синоптик Леус: аномально высокое атмосферное давление поставит два рекорда в Москве

Показатели атмосферного давления в ближайшие дни в Москве обновят рекорды Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие дни аномально высокое атмосферное давление в Москве поставит два рекорда, предупредил ведущий метеоролог погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Первый барический рекорд в столице ожидается 4 декабря, когда барометры покажут 768 мм ртутного столба, и 5 декабря, когда показатель составит 767 мм ртутного столба. Предыдущие максимальные показатели для этих дней фиксировались в 1954 и 2001 году соответственно.

- Погодой продолжит управлять антициклон, а это значит, что атмосфера будет сильнее, чем обычно, давить на москвичей, и только начиная со среды столбики барометров поползут вниз, — написал Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По данным синоптика, текущий уровень атмосферного давления превышает норму на 20-22 единицы.

Как сообщил KP.RU ранее, в сочетании с безветрием и низкими температурами высокое давление создаст условия, мешающие рассеиванию выбросов. Утром и вечером в столице появится смог. Улучшится воздух лишь с возвращением ветреной погоды и снегопадов.