Историческое здание Центрального телеграфа начали реставрировать в Москве

Здания Центрального телеграфа построено в 1927 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Реставрация исторического здания Центрального телеграфа стартовала на Тверской улице в Москве, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора. Релиз есть в распоряжении KP.RU.

Уточняется, что постройку не просто приведут в порядок, но и приспособят для эксплуатации в современных городских реалиях. Застройщик уже сообщили о начале строительно-монтажных работ на объекте. Инспекторы Комитета планируют совершить профилактический визит на стройплощадку, а затем составить программу проверок на всех этапах реставрации Центрального телеграфа.

Здания Центрального телеграфа в центре столицы является объектом культурного наследия. Оно построено в 1927 году архитектором Иваном Рербергом. Здание в стиле советского арт-деко предназначалось для размещения столичной телеграфной станции и отделений междугородней и международной связи.

Ранее KP.RU сообщал, что здание телеграфа восстановят к 100-летнию его постройки. На территории появятся рестораны, офисы и магазины, а также коворкинги, лектории, пространства для общественных мероприятий. В Центральном дворе будут проводить выставки, концерты, показы мод и литературные чтения. Телеграф станет новым местом притяжения для москвичей.