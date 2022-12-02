Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что посетил зону СВО на линии обороны

Сергей Собянин встретился с военнослужащими в зоне СВО. Фото: телеграм-канал Сергея Собяина

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил зону СВО, где встретился с военнослужащими из столицы и помогающими им строителями. На линии обороны трудятся тысячи сотрудников Комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: телеграм-канал Сергея Собяина

- Помогаем нашим ребятам на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. Устанавливаем генераторы, печки, проводим освещение, — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Сергея Собяина

Также столичный градоначальник рассказал, что москвичи помогают возводить и медицинские пункты.

Фото: телеграм-канал Сергея Собяина

Сергей Собянин также отметил, что у бойцов, мобилизованных из Москвы, настроение боевое.

Фото: телеграм-канал Сергея Собяина

Ранее Сергей Собянин рассказал, в каких сферах Москва поддерживает Донбасс. Как сообщал KP.RU, акцент сделан на сфере ЖКХ, восстановлении объектов и коммуникаций, ремонте школ и детских садов.

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