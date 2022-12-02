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НовостиОбщество2 декабря 2022 16:30

Сергей Собянин посетил больницу и учебно-воспитательный комплекс в Луганске

Мэр Москвы встретился со столичными медиками, которые работают в ЛНР, и учениками 1-й корпуса учебно-воспитательного комплекса имени лётчика-космонавта Г.Т. Берегового
Ирина РЕБРИКОВА
Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился в зоне СВО со столичными врачами, которые временно работают в Луганской городской многопрофильной больнице №7. Он отметил, что здесь находится бригада из 20 медиков, которые трудятся посменно.

- Работают добровольно и самоотверженно. За всё время сделали более 4 тысяч операций. Это и раненые бойцы, и пострадавшие дети, — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы встретился с медиками из столицы, которые прибыли работать в Луганск. Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Мэр Москвы встретился с медиками из столицы, которые прибыли работать в Луганск. Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Кроме того мэр Москвы посетил и Первый корпус учебно-воспитательного комплекса имени лётчика-космонавта Г.Т. Берегового. Здание было полностью разрушено во время обстрелов. Столичные строители разобрали руины и перестроили корпус в течение лета. Кроме того привели в порядок и прилегающую территорию. Этой осенью здесь, после многолетнего перерыва, возобновился учебный процесс.

Ранее KP.RU сообщил, что Сергей Собянин встретился с бойцами на линии обороны в зоне СВО.