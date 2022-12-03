Гидрометцентр: гололедица и до 8 градусов мороза ожидаются в Москве 3 декабря 2022 года

Атмосферные осадки не ожидаются Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве в субботу, 3 декабря, прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами возможна гололедица. Днем температура воздуха опустится до шести-восьми градусов мороза, сообщили на сайте Гидрометцентра.

По данным метеостанции, в столице в 06:00 шел снег, наблюдался туман и ледяные иглы, а столбили термометров показывали -13,2 градуса. Сегодня атмосферное давление продолжит расти и составит 770 мм ртутного столба, что гораздо выше нормы. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 метров в секунду.

В ночь на воскресенье воздух остынет до -10…-8 градусов, порывы ветра усилятся до 4-9 метров в секунду. Атмосферные осадки не ожидаются. Днем в городе будет около -7…-5 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве из-за высокой облачности в ближайшие дни ослабнут ночные морозы. Дневные температуры практически не изменятся.