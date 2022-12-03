Алмазную пыль и ледяные иглы пообещали синоптики в Москве 3 декабря

Атмосферное давление составит 771 мм ртутного столба Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве 3 декабря ожидаются атмосферные осадки в виде ледяных игл и алмазной пыли, связанные с низкими температурами и высокой влажностью. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Телеграм-канале.

По словам метеоролога, в субботу синоптическая ситуация будут определяться западной периферией антициклона. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, из облаков будут просвечивать солнце. Утром в столице возможна густая дымка.

В Москве воздух остынет до -6…-8 градусов, по области – до -5…-10 градусов. Атмосферное давление составит 771 мм ртутного столба, что гораздо выше климатической нормы. Ветер будет дуть с востока со скоростью 2-7 метров в секунду. В воскресенье осадки не ожидаются. Ночь будет не такой морозной, а днем температуры практически не изменятся.

Синоптик Евгений Тишковец добавил, что на метеостанции ВДНХ в 06:00 уже зафиксировали редкое для Москвы явление – алмазную пыль. Это осадки в виде мелких кристаллов льда, образующиеся в морозную погоду. Они характерны для континентальных районов Сибири и Дальнего Востока. Он также отметил, минувшей ночью в столице подморозило до -13,5 градуса.

Ранее KP.RU сообщал, что рекорд атмосферного давления 1954 года может быть побит 3 декабря.