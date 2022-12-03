Процедуру подключения к Wi-Fi упростили в метро Москвы

Беспроводной интернет заработал на всех линиях московского метро в 2014 года Фото: Shutterstock

В Москве к бесплатному Wi-Fi в общественно транспорте стало проще подключиться. Теперь не нужно менять настройки при первом соединении с MT_FREE, а при пересадке не надо заново авторизовываться в сети, так как Wi-Fi продолжит работать автоматически, сообщили на сайте столичной мэрии.

Беспроводной интернет заработал на всех линиях московского метро в 2014 года. В настоящий момент 100% вагонов оборудованы для подключения к высокоскоростной сети. Бесплатный Wi-Fi доступен и на других видах городского транспорта, например, на Московском центральном кольце (МЦК), Московских центральных диаметрах (МЦД), во всех аэроэкспрессах, а также в трамваях, автобусах и пригородных электричках со стикером Wi-Fi в салоне.

Кроме того, все столичные автовокзалы и автостанции недавно подключили к городской сети Moscow_WiFi_Free. Бесплатный интернет работает на международных автовокзалах Южные и Северных Ворота, Саларьево и на автостанциях Орехово и Варшавская.

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