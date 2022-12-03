Врач-диетолог Гинзбург рассказал, что нельзя есть при простуде

Тяжелая пища дополнительно нагружает организм Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Москвой 24» рассказал об особенностях питания при простуде. Чтобы скорее выздороветь, следует убрать из рациона жареное мясо, холодное молоко, мороженое и сладости.

Специалист пояснил, что во время болезни жирная и тяжелая пища будет дополнительно нагружать организм, который и так ослаб из-за борьбы с инфекцией. В этот период лучше отказаться и от сладостей. Также эксперт не рекомендует употреблять переохлажденные продукты, ведь они могут усиливать простуду.

Гинзбург добавил, что блюда должны легко усваиваться. Он посоветовал есть во время болезни каши, яйца, ягоды и фрукты, а также пить слегка подслащенные морсы.

Ранее KP.RU сообщал, что диетолог Наталья Лазуренко назвала продукт, который согревает в холода. Лучше всего тепло держит жировая ткань, поэтому в рацион необходимо добавить сало.