Более чем на 20 площадках Москвы работают пункты сбора гуманитарной помощи

Пункты по сбору гуманитарной помощи работают ежедневно с 10:00 до 19:00. Фото: mos.ru

Пункты сбора гуманитарной помощи «Москва помогает» работают более чем на 20 площадках столицы. Здесь принимают подарки для жителей новых регионов РФ – Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, сообщили на сайте столичной мэрии.

Горожане могут принести сладкие новогодние подарки, книги, игрушки, канцтовары, настольные игры для детей, а также средства гигиены и теплую одежду для участников спецоперации на Украине.

Пункты по сбору гуманитарной помощи работают ежедневно с 10:00 до 19:00. Волонтеры принимают подарки от москвичей в небольших домиках, украшенных гирляндами. Они одеты в праздничные костюмы, напоминающие наряды Снегурочки и Деда Мороза.

Любой желающий в возрасте от 14 лет может вступить в добровольческий корпус «Москва помогает». Набор идет на сайте «Мосволонтер».

Ранее KP.RU сообщал, что в рамках акции «Поделись теплом» пожилые москвичи передадут участникам СВО вязаные вещи и письма. Посылку будут принимать до 13 декабря.