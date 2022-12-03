Актриса Лянка Грыу отметила «продуманную» особенность Москвы

Лянка Грыу поделилась своими впечатлениями от жизни в Москве Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда «Теста на беременность» актриса Лянка Грыу назвала отличительной чертой облика Москвы продуманную подсветку зданий и бульваров и отметила, что она ей очень нравится. В интервью «Москвич Mag» 35-летняя актриса выделила позитивные перемены в благоустройстве столицы.

- Москва сделана довольно гармонично: она стала куда более пешеходной и велосипедной, чем раньше, - отметила Лянка Грыу.

Артистка также призналась, что выросла в районе Сокол, а затем много переезжала и успела пожить в разных районах столицы. Она также отметила необходимость помнить и уважать свои корни вне зависимости от смены места жительства. «Но любить свой родной город, даже если уже 30 лет живешь в Москве, и говорить, что ты пермский или нижегородский, мне кажется, это здорово».

Ранее блогер Елена Блиновская назвала характерное отличие москвичей от жителей других регионов России. Как сообщал KP.RU, автор марафонов и тренингов заявила, что оно состоит в масштабе целей, так как жители столицы стремятся взять от жизни максимум, а представители регионов довольствуются меньшим.