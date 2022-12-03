При столкновении автобуса с мачтой освещения на Люблинской улице в Москве пострадали 13 человек

По предварительным данным, травмы из-за аварии получили восемь взрослых и пятеро детей Фото: Госавтоинспекция Москвы

Из-за столкновения автобуса с мачтой освещения на Люблинской улице на юго-востоке Москвы вечером 3 декабря пострадали 13 человек, пятеро из них - дети, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. Источник не уточняет характер их травм, отмечая, что они имеют различную степень тяжести.

- На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и количество пострадавших, - говорится в сообщении Госавтоинспекции Москвы.

Как сообщил KP.RU ранее, по предварительным данным, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением. В результате около 17:40 произошло столкновение с мачтой освещения у дома 111 строение 3 по Люблинской улице. На место происшествия выехали не менее 12 автомобилей «скорой помощи».