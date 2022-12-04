Гидрометцентр пообещал москвичам гололедицу и до -9 градусов днем 4 декабря 2022 года

Гидрометцентр рассказал о морозах в Москве 4 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачную погоду с прояснениями, отсутствие осадков, местами гололедицу и до девяти градусов ниже нуля прогнозируют синоптики в воскресенье, 4 декабря, в Москве. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура будет колебаться в пределах от семи до девяти градусов ниже нуля. Ночью похолодает еще сильнее: до минус 13 — минус 15 градусов.

В течение суток осадки не ожидаются. На дорогах местами сохраняется гололедица.

Ветер днем прогнозируют с юго-востока и юго-запада. Его скорость составит 3-8 метров в секунду. Ночью он немного ускорится — до девяти метров в секунду, и сменит направление на южное.

Накануне атмосферное давление в Москве установило новый суточный рекорд, дойдя до отметки 771,1 миллиметра ртутного столба. В воскресенье также ожидают аномальные показатели, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. KP.RU писал, что синоптик пообещал 768 миллиметров ртутного столба, однако в Гидрометцентре 4 декабря прогнозируют цифру на 4 миллиметра больше.