Атмосферное давление в Москве 3 декабря побило рекорд 1954 года

В Москве атмосферное давление 3 декабря побило рекорд 1954 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве зафиксировали новый суточный рекорд высокого атмосферного давления. 3 декабря 2022 года показатели были на отметке в 771,1 мм ртутного столба. Это на 0,2 выше прежнего рекорда этого дня, установленного в 1954 году, рассказал в своем Телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Как сообщил метеоролог, вечером в субботу в столице атмосферное давление вновь начало повышаться, и в 21 час местного времени на метеостанции ВДНХ барометры показали наибольшую цифру - 771,1 мм ртутного столба. Такое давление на 22-24 единицы выше нормы климата, передавал ранее KP.RU.

Михаил Леус напомнил, что новые рекорды в Москве возможны в воскресенье, 4 декабря, и в понедельник, 5 декабря. При этом, судя по прогнозам, показатели не будут выше цифры 3 декабря. В воскресенье ожидают 768, а в понедельник 767 мм ртутного столба.