Спорткомплекс с бассейнами появится на улице Павла Корчагина в Москве вместо заброшенной школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Павла Корчагина, 7, в Алексеевском районе Москвы построят спорткомплекс для плавания. В двухэтажном здании обустроят взрослый и детский бассейны, зал сухого плавания, буфет и медицинские помещения. Как сообщается на официальном сайте Москвы, проект представят в первом квартале 2023 года.

Объект возведут в рамках программы «Спорт Москвы». Ожидается, что строительство также стартует в 2023 году. Спорткомплекс расположится на месте заброшенного здания школы, которое в настоящее время уже снесли.

В двухэтажном здании площадью 6,3 тыс. квадратных метров появится 25-метровый бассейн на 10 дорожек, детский шестиметровый бассейн, зал сухого плавания, буфет и медицинские помещения. Рядом организуют парковку на 27 машин. В спорткомплексе смогут заниматься до 173 человек в смену.

В 2023–2025 годах в рамках Адресной инвестиционной программы планируют построить и ввести в эксплуатацию 27 спортивных объектов. Среди них теннисный центр и спортивно-стрелковый клуб в «Лужниках», ледовый дворец центра спорта и образования «Самбо-70», спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и площадкой для воркаута в Некрасовке.

Ранее KP.RU сообщал, что до конца 2022 года в столице появятся три футбольных поля.