Тишковец: Около 40% всей декабрьской нормы снега выпадет в Москве 9 декабря

Около 40 % всей декабрьской нормы снега выпадет в Москве 9 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

9 декабря, в пятницу, Москву накроет сильным снегопадом, во время которого выпадет до 23 миллиметров осадков. Это составляет порядка 40% месячной нормы, о чём пишет в своих соцсетях ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Как заявляет Тишковец, если сейчас средняя высота сугробов в Москве составляет порядка четырёх сантиметров, то в пятницу они вырастут до 7-12 сантиметров. Также ожидается, что показатели барометров вернутся в норму, и рекордный уровень атмосферного давления спадёт к концу следующей недели.

«В ночь на понедельник грянут морозы до -12…-17, днем не выше -6…-11. Во вторник стужа на пару градусов отступит, а в среду под утро будет -9…-14, после полудня -4…-9. На этом холодный период затянувшегося бесснежья и аномально высокого атмосферного давления закончится», - говорится в сообщении.

По словам синоптика, в четверг днем и утром с запада подберется атмосферный фронт, из-за чего небо нахмурится, и пойдет небольшой снег. Температура воздуха поднимется до -2…-7.

Ранее KP.RU сообщал о рекордном уровне атмосферного давления в Москве, какого не было аж с 1954 года.