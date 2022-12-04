Рекордный уикенд: Атмосферное давление в Москве бьёт рекорд 1954 года второй день подряд

Атмосферное давление в Москве бьёт рекорд 1954 года второй день подряд Фото: Shutterstock

4 декабря в Москве вновь побит рекорд 1954 года по атмосферному давлению, что может плохо сказываться на метеочувствительных людях. Как отмечает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, давление в воскресенье на 25 единиц выше нормы.

Уже второй день подряд атмосферное давление в столице России бьёт рекорды, и в воскресенье, 4 декабря, оно составило 772,2 миллиметра ртутного столба к моменту 09:00. По словам Тишковца, в Москве в целом уже десятый день подряд давление слишком высокое. Оно значительно превышает обычные для конца ноября - начала декабря нормы, но уикенд выдался по-настоящему рекордным.

Синоптики сравнивают 3-4 декабря с теми же датами 1954 года, когда был зафиксирован прежний рекорд. Тогда в те же дни уровень ртутного столба показывал 766,8 миллиметра.

Тишковец отметил, что высокое атмосферное давление может очень плохо сказаться на гипертониках. Им придётся бороться с такими последствиями как плохой сон, низкая продуктивность, боли в голове и сердце, раздражительность, шум в ушах, мушки в глазах и другими.

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