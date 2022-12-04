Запасаемся таблетками: Сколько еще аномальные холода с высоким давлением будут мучать москвичей

При нынешней погоде у людей с проблемами сердечно-сосудистой и нервной системами могут быть головные боли, слабость Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Холодно и малоснежно — казалось бы, идеальная зимняя погода установилась в Москве на выходных. Но синоптики называют ее аномальной, ведь температура порой на 5-6 градусов ниже нормы начала декабря.

Нет, рекорд мы не побили. Как уже писал KP.RU — бывало, что в этих числах трещал и 25-градусный и даже 30-градусный мороз. Хотя и очень давно - самое холодное начало календарной зимы в Москве случалось в 1902 и 1931 годах.

Да и атмосферное давление в первые дни декабря (770 мм. ртутного столба) слишком высокое — на 20 мм выше, чем обычно. Комфортным для столицы считается давление на уровне 745-750 мм ртутного столба. Но, кстати, и этот рекорд еще не побит: 14 декабря 1944 года давление в столице было 781 мм рт. ст.

В такой морозной и ясной погоде виноват мощный сибирский антициклон, который накрыл столицу и стал распространяться на ближайшие области. И он удержит свое влияние до середины недели.

По прогнозам Гидрометцентра России, до среды в столице будет ясно и морозно — днем -9...-10, по ночам -12...-15. Довольно высоким будет и давление — в понедельник 768 мм рт. ст., во вторник — 760 и в среду 757. Это значит, что у людей с проблемами сердечно-сосудистой и нервной системами могут быть головные боли, слабость. Следите за своим здоровьем и принимайте прописанные врачом таблетки вовремя.

А с четверга начнется снег и сразу ощутимо потеплеет: в четверг до -2, а в пятницу уже до +1. В субботу, 10 декабря, еще теплее — до +2 днем и до 0 градусов ночью. К счастью, и давление тоже нормализуется до 745 мм.рт.ст.

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