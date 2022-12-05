Движение поездов на Серпуховско Тимирязевской линии метро в Москве восстановили

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется в соответствии с графиком Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве движение поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии полностью восстановили, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры 5 декабря.

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) осуществляется в соответствии с графиком», — сказано в сообщении.

Ранее, примерно в 07:41 утра понедельника, на юге серой ветки поезда ходили в увеличенными интервалами. Причиной задержки составов стала проверка инфраструктуры. Уже в 07:50 движение на участке начали вводить в график, а в 08:14 – полностью его восстановили.

Ранее KP.RU сообщал, что человек на путях стал причиной задержки поездов МЦД-1 и Савёловского направления МЖД 28 ноября. Инцидент произошёл на остановочном пункте Лианозово. По предварительным данным, были нарушены правила безопасности. Пассажир получил травму. Точная информация о его состоянии не уточняется.