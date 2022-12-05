Голодная неясыть пытались украсть собаку у женщины на севере Москвы

Обычно эти совы живут на постоянном участке, но, когда им не хватает корма, начинают кочевать в городской черте Фото: Павел МАРТИНЧИК

На севере Москвы голодная краснокнижная неясыть пыталась унести собаку у посетительницы Тимирязевского парка. Об этом сообщили на официальном сайте управы района Коптево.

«Филька шел впереди где-то метрах в двадцати от меня. Вдруг с дерева на него пикирует что-то очень большое и хищное. Неясыть», — рассказала хозяйка едва не погибшего питомца.

При виде совы женщина громко закричала, а пес залаял. Птица испугалась шума и пропала в ветвях деревьев. После этого хищник больше не пытался украсть собаку.

Сотрудники «Мосприроды» рассказали, что длиннохвостая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Иногда такого хищника называют уральской неясытью, так как этот вид впервые был описан на Урале. Обычно эти совы живут на постоянном участке, но, когда им не хватает корма, начинают кочевать в городской черте. Неясыть питается мышами, белками, полевками.

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