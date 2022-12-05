Регистрация на бесплатные катки проекта «Московские сезоны» стартовала с 5 декабря

Горбоконя могут бесплатно покататься на конках на 19 ледяных площадках Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице с 5 декабря началась регистрация на посещение бесплатных катков проекта «Московские сезоны». С 9 декабря на 19 ледяных площадка катание организуют по сеансам, сообщили на сайте столичной мэрии.

Горожан просят заранее приходить на каток. Если человек опоздает более чем на полчаса, его запись автоматически аннулируется. Важное правило – на площадку нельзя приносить рюкзаки, сумки, пакеты и еду, так как администрация катка не несет ответственность за личные вещи посетителей.

Коньки можно взять в пунктах проката все за 50 рублей (залог – 2 тыс. рублей). Столько же будет стоить аренда комплекта защиты – налокотников и наколенников, а также шлема (залог – 1 тыс. рублей). На лед в сопровождении взрослых могут выйти дети от трех лет, им бесплатно выдадут валенки.

Ледовые площадки проекта «Московские сезоны» расположены на площади Революции, Профсоюзной ул., ул. Теплый Стан, Коптевском бульваре, в сквере у станции метро «Некрасовка», на Волгоградском проспекте, ул. Перерва, Ключевой ул., Митинской ул., Матвеевской ул., на пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской.

Кроме того, покататься на коньках можно на Уральской, Вешняковской, Городецкой, Святоозерской, Сухонской улицах, в сквере у станции подземки «Отрадное», на ул. Адмирала Руднева, а также в 16-м микрорайоне Зеленограда.

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