Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной начал контрнаступления под Москвой

Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой отечественной войны с 81-й годовщиной начала контрнаступления в битве под Москвой Фото: АНТОН ЧЕРНОВ/Пресс-служба губернатора Московской области

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой отечественной войны и всех горожан с 81-й годовщиной начала контрнаступления в битве под Москвой, сообщили на сайте столичной мэрии.

«В ходе священной войны с гитлеровской Германией было немало крупных сражений, приблизивших Великую Победу. И первое в этом ряду — судьбоносная битва за Москву», — подчеркнул градоначальник.

Он добавил, что разгром немецко-фашистских захватчиков имел огромное военное, политическое и моральное значение. Именно тогда советские солдаты развеяли миф о непобедимости соперника. Собянин подчеркнул, что после тех героических событий прошло много лет, но память о подвиге бойцов сохраняется.

Напомним, Битва под Москвой длилась почти семь месяцев – с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Ход сражения удалось переломить 5 декабря 1941 года, немцы отступили от города.

Ранее KP.RU сообщал, что фотовыставка, посвященная Битве под Москвой, открылась на Гоголевском бульваре. Экспозиция будет работать до 18 декабря.