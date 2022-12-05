Черной тучей идет дым от горящего дома на севере Москвы в сторону аэропорта «Шереметьево»

Пожар на севере Москвы охватил площадь в 100 квадратных метров Фото: стоп-кадр из видео

Строящийся дом горит на севере Москвы, в районе Молжаниново. Пламя охватило рубероид на крыше здания. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, рассказали KP.RU в ГУ МЧС России по Москве.

Очевидцы сообщают, что черный дым от пожара идет в сторону аэропорта «Шереметьево». На видео, сделанных на месте происшествия, видно, что дым собирается в огромную тучу.

В ГУ МЧС России по столице рассказали, что сообщение о пожаре поступило спасателям 5 декабря в 11:18. Адрес строящегося дома, где зафиксировали возгорание: САО, Ленинградское шоссе, 229.

Здание разноуровневое, от 14 до 17 этажей в высоту.

По предварительной информации загорелись строительные материалы на кровле 14 этажа. Угрозы распространения огня нет. Пожар продолжают тушить.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в столице горел цветочный склад на Комсомольской площади. Как писал KP.RU, после тушения и разбора обрушившихся конструкций, нашли тела семи человек.