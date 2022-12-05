Жителям Москвы рассказали об истории экспоната XVIII века в усадьбе Кусково

Стол был создан по заказу Петра Шереметьева. Фото: Фото Ю. Иванко. Mos.ru

В Москве в экспозиции главного дома усадьбы Кусково хранится стол для нот и гравюр, выполненный в XVIII веке известным мастером-краснодеревщиком Никифором Васильевым, сообщили на сайте столичной мэрии.

Панорамное изображение на его столешнице позволяет увидеть особняк во времена ее расцвета. На ней можно разглядеть церковь Спаса Всемилостивого, Голландский дворик, оранжерею, город и другие постройки. Стол был создан по заказу Петра Шереметьева. На нем нанесен герб его семьи, а в правом углу стоит подпись автора работы – «Наклеивал Никифор Васильев».

Выполнена столешника во французской технике маркетри – одной из разновидностей инкрустации по дереву. На шпон накладывали кусочки древесины цветных пород и создавали картину, похожую на мозаику. Часто от такой работы у мастеров портилось зрение. В России мода на маркетри пришла во время правления Екатерины II.

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