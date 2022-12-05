Синоптик Стариков предупредил о ледяном дожде и метели на этой неделе

В Москве 8 декабря ожидается снег, местами с метелью Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Москве во второй половине недели ожидается метель и ледяной дождь. Характер погоды в столице изменится из-за «мощного» потепления, сообщает «Москва 24» со ссылкой на ведущего метеоролога «Гисметео» Леонида Старикова.

По словам синоптика, континентальный циклон, который принес в город аномальные морозы, начал разрушаться. Температура воздуха будет постепенно расти: в четверг она останется слабоотрицательной, а в пятницу сменится на положительные значения.

Несмотря на оттепельную погоду, в столице прогнозируются атмосферные осадки. Так, в четверг, 8 декабря, выпадет снег, местами он будет сильный, с метелью. А в пятницу на столичных улицах сформируется гололед. В выходные потеплеет до +2…+3 градусов, ночью воздух остынет до нуля градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что атмосферное давление в Москве 5 декабря побило рекорд 21-летней давности. В полночь барометры показали 771, 2 мм ртутного столба. Это на семь единиц выше прежнего максимального показателя, установленного в 2001 года.