Вильфанд: атмосферное давление в Москве 5 декабря побило рекорд 2001 года

В Москве третий день фиксируется аномальное атмосферное давление Фото: Shutterstock

В Москве в полночь 5 декабря атмосферное давление поднялось до 771,2 мм ртутного столба: уставлен новый рекорд за всю историю метеонаблюдений. Ранее максимальный показатель этого дня был зафиксирован в 2001 года, когда барометры показали 764,3 мм ртутного столба, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«В полночь 5 декабря атмосферное давление превысило рекорд сразу на семь миллиметров ртутного столба. Оно составило 771,2 миллиметра ртутного столба», — уточнил он.

Синоптик добавил, что в столице третий день держится аномально высокое атмосферное давление. Вильфанд напомнил, что нормой Москвы является показатель в 748 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU сообщал, что атмосферное давление в Москве 3 декабря составило 771,1 миллиметра, что на 0,2 выше прежнего рекорда этого дня, установленного в 1954 году. А 4 декабря барометры достигли отметки в 771,2 мм рт. столба. Такие показатели на 22-24 единицы выше климатической нормы.