Бесплатные абонементы от Бирюлево до Павелецкого вокзала на три месяца ввела ЦППК

Записать абонементы можно в кассах ЦППК на станциях Бирюлево. Фото: ЦППК

В связи с закрытием Замоскворецкой линии метро пассажиры ЦППК теперь могут записывать на «Тройку» бесплатные трехмесячные абонементы по маршруту Бирюлево – Павелецкий вокзал, сообщили в пресс-службе перевозчика.

В рабочие дни с помощью проездных билетов можно совершать поездки от станций Бирюлево-Пассажирская и Бирюлево-Товарная до Павелецкого вокзала и в обратном направлении. Записать абонементы можно в кассах ЦППК на станциях Бирюлево.

«Напоминаем, что карты с записанными абонементами следует обязательно валидировать на вход на турникетах или валидаторах», — добавили в пресс-службе ЦППК.

Ранее с 9 ноября ЦППК ввели проездные на 1 месяц. Пассажиры воспользовались ими более 30 тысяч раз.

Как сообщал KP.RU, поезда на МЦД-2 и Курском направлении МЖД до 8 декабря ходят реже. Вне часа пик интервалы между составами могут достигать 18 минут. Изменения связаны со сиятельством моста между станциями «Серпухов» и «Тарусская».