Чертановский, Мещанский и Бутырский суды Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

В три районных суда пришли сообщения о заложенных взрывных устройствах Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве из-за анонимного сообщения о «минировании» эвакуировали три районных суда – Чертановский, Мещанский и Бутырский, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

«В настоящий момент сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в Чертановский, Мещанский и Бутырский суды», — уточнили в суде. Сотрудников и посетителей вывели из зданий в целях безопасности. Когда учреждения возобновят работу не уточняется.

Напомним, в Москве сообщения о «минировании» массово поступают с ноября 2019 года. Анонимы по электронной почте оправляют письма с угрозами взрывов в суды, торговые центры, образовательные учреждения, магазины. Экстренные службы оперативно проверяют здания. Ни разу угрозы не подтвердились.

Ранее KP.RU сообщал, что 28 ноября шесть районных судов столицы получили сообщения о «минировании». Кинологи осмотрели здания Пресненского, Перовского, Кузьминского, Останкинского, Тимирязевского и Чертановского судов, опасные предметы не обнаружили.