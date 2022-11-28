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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 12:06

Шесть эвакуированных судов Москвы возобновили работу после проверки кинологами

Ранее неизвестные предупредили о якобы заложенных в зданиях районных судов взрывных устройствах
Ирина РЕБРИКОВА
Районные суды Москвы вернулись к работе в штатном режиме

Районные суды Москвы вернулись к работе в штатном режиме

Фото: "КП" Архив

В Москве возобновили работу в штатном режиме шесть районных судов, сотрудников и посетителей которых ранее эвакуировали из-за сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Речь идет о Пресненском, Перовском, Кузьминском, Останкинском, Тимирязевском и Чертановском судах столицы, пишет ТАСС.

- Представители экстренных служб проверили все суды, куда поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Опасных для жизни предметов нигде найдено не было, — цитирует агентство представителей Мосгорсуда.

Днем 28 ноября неизвестные отправили анонимные сообщения о минировании в районные суды Москвы. Как сообщал KP.RU, их получили во всех 35 таких учреждениях столицы. Эвакуировать людей было решено только из шести из них.

Предыдущий похожий случай произошел 30 октября 2022 года, тогда были эвакуированы 13 районных судов столицы.