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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 13:05

Притон для занятия проституцией ликвидировали в Новой Москве

Полицейские задержали организатора борделя - 35-женщину и двух приезжих девушек
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Бордель располагался на Скандинавском бульваре в ТиНАО

Бордель располагался на Скандинавском бульваре в ТиНАО

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новой Москве оперативники пресекли деятельность притона для занятий проституцией. Предполагаемого организатора борделя задержали – это 35-летняя женщина, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Злоумышленница арендовала квартиру на Скандинавском бульваре и создала там притон. Женщина занимала должность администратора и с помощью SMS-рассылок искала клиентов. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией».

Полицейские также задержали двух приезжих девушек 22 и 29 лет по подозрению в оказании интимных услуг за денежное вознаграждение. В отношении их составили административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».

Ранее KP.RU сообщал, что майора полиции задержали за организацию борделя в сауне на юге Москвы. Правоохранитель получал деньги за покровительство публичного дома. Идет служебная проверка.