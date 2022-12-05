Дома с квартирами на четыре и больше комнат стали реже строить в Москве

Застройщики жилья бизнес-класса и массового семента отдают предпочтение квартирам тремя, двумя и однокй комнатой Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве стали реже строить дома, в которых проектом предусмотрены 4-комнатные квартиры или квартиры на большее число комнат. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные компании «Метриум». Разница по количеству предложений таких квартир в столичных новостройках в ноябре 2021-го и ноябре 2022-го составляет 7%: 1,7 тысячи лотов против 1,6 тысячи соответственно.

Сокращение идет за счет того, что новостройки с жильем бизнес-класса и массового сегмента все чаще возводят исключительно с трех-, двух- или однокомнатными квартирами. При этом в секторе элитного жилья и жилья де-люкс наблюдается даже небольшое увеличение доли таких квартир.

- Из-за роста цен на новостройки покупатели вынуждены экономить и выбирать менее просторные квартиры, — приводит издание цитату основателя и совладельца группы «Родина» Владимира Щекина.

Ранее KP.RU сообщил, что новостройки массового сегмента подешевели в «старой» Москве.