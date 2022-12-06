Переменная облачность, гололедица и -8 градусов ожидаются в Москве 6 декабря 2022 года

Атмосферное давление немного понизилось и составило 761 мм рт. ст. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве во вторник, 6 декабря, прогнозируется переменная облачность без осадков, местами гололедицы. Днем температура воздуха опустится до шести-восьми градусов мороза, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

По данным на 06:00, в столице столбики термометров показывали -8,7 градуса. Атмосферное давление немного понизилось и составило 761 мм ртутного столба, что по-прежнему выше нормы климата. Сегодня в городе будет южный ветер с порывами до 11 метров в секунду.

В ночь на среду воздух остынет до -12…-10 градусов. Характер погоды практически не изменится: гололедица сохранится, атмосферные осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днем 7 декабря в столице будет около -7…-5 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что после аномальных морозов Москву накроет мощный снегопад и оттепель. В выходные температуры повысится до +2 градусов. Погода будет пасмурной, с мокрым снегом.