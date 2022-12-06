Торговый ангар загорелся на площади 100 кв. метров на северо-востоке Москвы

На месте ЧП работают экстренные службы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве в торгово-складском комплексе в Сигнальном проезде произошел пожар. По предварительной информации, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В Сигнальном проезде, дом 16, строение 27 происходит загорание металлического торгового ангара»,- уточнил собеседник агентства.

На место происшествия отправили пожарные расчеты. В настоящее время сотрудники экстренных служб тушат возгорание. Есть угроза перехода огня на другую постройку. Информация о пострадавших не поступала. Причины пожара пока не уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что накануне, 5 декабря, горел дом на север Москвы в стороне аэропорта «Шереметьево». Пламя охватило рубероид на крыше здания. От постройки валил густой черный дым. Площадь возгорания составила 100 «квадратов». Сведений о пострадавших не поступало.