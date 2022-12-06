В московский контакт-центр для владельцев домашних животных обратились уже более 100 тысяч раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В марте этого года открылся круглосуточный контакт-центр для владельцев домашних животных в Москве. За это время помощь операторов понадобилась людям более 100 тысяч раз, рассказали в пресс-службе Комитета ветеринарии столицы.

Отмечается, что дневные звонки чаще поступают для записи своих любимцев на прием, а ночью - для вызова экстренной ветеринарной помощи.

За эти восемь месяцев контакт-центр смог доказать свою необходимость для москвичей. Владельцы домашних животных могут узнать важную информацию по содержанию и уходу за своими питомцами в достоверном источнике.

Также контакт-центр позволил снизить нагрузку с администраторов городских ветклиник. Теперь для записи на прием есть единый номер.

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