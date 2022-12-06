Москвичам предложили выбрать удобные пункты приема праздничных елок на сайте «Активный гражданин»

Сдать елку можно будет уже после новогодних праздников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москвичам предложили самим выбрать наиболее удобные и расположенные поближе к дому пункты приема и утилизации новогодних елок. Проголосовать за наиболее подходящий вариант в своем административном округе можно на сайте проекта «Активный гражданин», сообщает сайт мэра и правительства столицы.

- Началось голосование в рамках акции «Елочный круговорот». Участники смогут также предложить адреса для новых мест сбора, — уточняется в сообщении.

Отыскать ближайший к вашему дому пункт просто - сначала надо выбрать округ, а затем - нужный адрес из списка. В прошлом году в столице ели, сосны и пихты принимали в 583 пунктах. Из них 47 пунктов начали работу после голосования на проекте «Активный гражданин».

Москвичи после прошлого Нового года сдали 49 тысяч деревьев. Их переработали на щепу, которую затем задействовали в благоустройстве улиц, экологических троп, а также в вольерах для животных.

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