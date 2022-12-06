Выпущенный на волю из национального парка «Лосиный остров» лось Миша вернулся обратно

Лося Мишу можно встретить на территории Мытищинского и Лосинопогонного лесопарков. Фото:Валентина Федорова/пресс-служба нацпарка «Лосиный остров»

Лось Миша, которого выходили и выпустили на волю 14 октября этого года сотрудники национального парка «Лосиный остров», решил навестить старых друзей. Как сообщает пресс-служба нацпарка, знакомого сохатого заметили вблизи Лосиной биостанции.

- Миша зашел на подкормочную площадку на Оленьей тропе, бодро продефилировал вдоль дороги ко входной группе вольерного комплекса и удалился в глубину Мытищинского лесопарка, — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники нацпарка проследили за маршрутом бывшего подопечного с помощью системы Глонасс. Судя по выбранным им тропам, Миша заинтересовался территориями Мытищинского и Лосинопогонного лесопарков. В нацпарке добавили, что это первое возвращение лося после того, как его выпустили в естественную среду обитания. Но не исключено, что не последнее.

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