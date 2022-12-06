Приезжий из Новосибирска ударил ножом мужчину в отделении банка на севере Москвы

Подозреваемый пытался сбежать от сотрудников Росгвардии и оказал им сопротивление, но его скрутили. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве

Прибывший из Новосибирска 26-летний молодой человек после словесного конфликта несколько раз ударил ножом 34-летнего москвича в отделении банка на севере Москвы. Инцидент произошел около полуночи в зоне «24 часа» банковского отделения на улице Маршала Федоренко в Западном Дегунино, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве.

- Незамедлительно прибыв по указанному адресу, росгвардейцы обнаружили мужчину со следами крови, — говорится в сообщении.

Раненый москвич рассказал о драке, во время которой его ударили ножом, и описал нападавшего. Росгвардейцы вызвали скорую пострадавшему и отправились на поиски предполагаемого преступника. Его удалось обнаружить по горячим следам. Увидев преследователей, тот попытался сбежать, а когда его догнали, оказал сопротивление. Но в итоге его все же скрутили и доставили к полицейским.

При себе у подозреваемого нашелся складной нож, испачканный кровью. Задержанный не стал отрицать своей причастности к нападению.

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