Около 3 тыс. человек эвакуировали из ТОЦ «Водный» в Москве из-за угрозы взрыва

Сотрудников и посетителей ТОЦ вывели из здания в целях безопасности Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве около трех тысяч человек эвакуировали из торгово-офисного центра (ТОЦ) «Водный стадион» после анонимного сообщения о «минировании», сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в торгово-офисном центре "Водный стадион"», — рассказал собеседник агентства. Сотрудников и посетителей вывели из здания в целях безопасности. Пока неизвестно, когда ТОЦ возобновит работу.

Напомним, сообщение о заложенных взрывных устройства поступаю в столичные учреждения с ноября 2019 года. Анонимы отправляют письма о якобы «заминированных» объектах по электронной почте. В основном неизвестные пишут из-за рубежа. ФСБ России блокирует иностранные ресурсы, откуда идут подобные угрозы.

Ранее KP.RU сообщал, что в понедельник, 5 декабря, Чертановский, Мещанский и Бутырский районные суды Москвы эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва.