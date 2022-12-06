Троих обвиняемых арестовали за похищение мужчины ради выкупа на западе Москвы

Злоумышленники похитили мужчину днем 2 декабря у дома на Верейской улице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве суд заключил под стражу троих фигурантов 23, 27 и 32 лет, обвиняемых в похищении мужчины и вымогательстве, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

Установлено, что днем 2 декабря 2022 года возле дома на Верейской улице злоумышленники, применяя физическую силу, затолкнули потерпевшего в автомобиль и привезли его в частный дом в Новой Москве. Там они избили мужчину и потребовали у него 500 тысяч рублей. Испугавшись, он связался со знакомыми, которые перевели преступникам всю сумму. После этого жителя столицы отпустили, он обратился в полицию.

Следователи и сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. По местам их проживания прошли обыски. Фигурантам предъявили обвинение в похищении, вымогательстве и разбое. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее KP.RU сообщал, что приезжий из Новосибирска ударил ножом мужчину в отделении банка на севере Москвы. Нападавшего задержали росгвардейцы. У него изъяли складской нож, испачканный кровью.