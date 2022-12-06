Почти 800 единиц транспорта и спецтехники Москва передала в регионы с начала 2022 года. Фото: mos.ru

За десять месяцев 2022 года власти Москвы безвозмездно передали около 800 единиц транспорта в другие регионы. Техника полностью соответствует требованиям безопасности и готова к работе, сообщили в Департаменте городского имущества столицы.

В регионы отправили 791 машину: 689 автобусов, 20 трамваев, 10 троллейбусов, а также 72 единицы специальной дорожной техники. Транспорт передали Нижегородской, Челябинской, Тульской, Орловской областям, Красноярскому краю и другим субъектам. Больше всего техники получило Подмосковье — 200 автобусов, 10 эвакуаторов и четыре экскаватора.

Сообщается, что Москва всегда активно откликается на просьбы регионов. При каждом обращении проверенный и готовый к эксплуатации транспорт отправляют в нужном объеме. Все ходовые качества и соответствия нормам безопасности проверяют уже представители региональных транспортных компаний.

Ранее KP.RU писал про новые выделенные полосы для автобусов и электробусов в Москве. Они должны увеличить скорость движения транспорта в несколько раз.