Жительница Москвы разыскивает мужчину из своего сна

Москвичка разыскивает приснившегося ей парня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москвичка разыскивает мужчину, который ей приснился. Женщина повесила листовку с его портретом у дороги на одной из столичных улиц. Соответствующий снимок опубликовали в телеграм-канале «Москва сейчас».

Жительница столицы подробно описала внешность незнакомца – он высокий, с карими глазами, темно-коричневыми волосами, красивой улыбкой и спортивным телосложением. Особая примета молодого человека – «самая милая на свете» родинка на левой щеке.

«Найдись…Просто с каждым часом ты все больше в моей голове», — подписала объявление девушка. Она верит, что мужчина из ее сна обязательно найдется. Для обратной связи москвичка оставила QR-код.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичку раскритиковали в соцсетях за предъявленные 53 требования к идеальному мужу. Девушка считает, что идеальный партнер должен жить в столице, не пить, не играть в компьютерные игры и регулярно дарить цветы.