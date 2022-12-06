Универмаг «Стокманн» может заменить магазин H&M на Тверской улице в Москве Фото: Андрей АБРАМОВ

Предположительно универмаг «Стокманн» заменит магазин шведского бренда H&M на Тверской улице Москвы. Генеральный директор сети Геннадий Левкин сообщил ТАСС, что ведутся переговоры с арендодателем этой торговой площадки.

Руководство ждет решения и готово занять привлекательное место.

Бизнесмен отметил, что объем инвестиций для открытия нового универмага может составить более 100 миллионов рублей.

Также известно, что с этой площадкой ведут переговоры и другие достаточно крупные ритейлеры. В данный момент нет информации о решениях по поводу аренды. Бренды, которые хотят открыть свои магазины на Тверской, пока не называют.

Ранее KP.RU писал о том, как прошел последний день работы магазинов H&M в Москве. К ним выстроились длинные очереди, люди скупали оставшиеся товары. Также отмечали, что непроданные вещи могут появиться на маркетплейсах в ближайшее время.