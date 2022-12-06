Врач Малиновская назвала симптомы свиного гриппа

Эксперт призвала жителей вакцинироваться от гриппа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На фоне COVID-19 граждане стали забывать о гриппе и ОРВИ. Вакцинация от этих инфекций также необходима, заявила руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с «Вестями Подмосковья».

«Статистика настораживает – в одной только Москве в конце ноября число детей, попавших в больницу с гриппом и ОРВИ, оказалось в два раза больше, чем это было в доковидные годы», — подчеркнула она.

Эксперт перечислила главные симптомы грипп. Среди них – высокая температура, боль в теле, мигрень, насморк, сильная слабость, кашель и конъюнктивит. Такие признаки свойственны и для ОРВИ.

Специалистка добавила, что в этом сезоне увеличилось число пациентов со свиным гриппом (А(H1N1)-2009). Этот вирус вызывает и другие симптомы – рвоту и диарею, поэтому нередко люди путают его с кишечной инфекцией. Она отметила, что точный диагноз можно поставить с помощью анализа на генотипирование вируса гриппа (А/В).

Ранее KP.RU сообщал, что в Депздраве Москвы призвали обращаться к врачам при первых симптомах гриппа и ОРВИ.