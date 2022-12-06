Роспотребнадзор ужесточил санитарно-карантинные меры в аэропорту Внуково

В столичных аэропортах усиливают меры безопасности в связи с заболеваемостью гриппом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столичном аэропорту Внуково усилен санитарно-карантинный контроль, сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Москве. Это сделано в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Ожидается, что воздушная гавань введет новые меры для быстрого выявления заболевших пассажиров и предотвращения завоза инфекции, так как генеральному директору международного аэропорта "Внуково" выдано соответствующее предписание.

- Все пассажиры заполняют анкеты прибывающих в Российскую Федерацию, при этом отменено однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР, — отмечается в сообщении.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице продолжает расти. При этом только в возрастной группе дошкольников число заболевших не превысило эпидемиологический порог.

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