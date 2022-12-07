Участок Подгорской набережной в центре Москвы перекроют с 10 по 25 декабря 2022 года

Две полосы движения на участке Подгорской набережной будут перекрыты круглосуточно Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 10 по 25 декабря 2022 на Подгорской набережной в центре Москвы будет ограничено движение автомобилей, предупреждают в Дептрансе столицы. Речь идет об участке перед домом 1/15, корпус Б, примыкающем к Котельнической набережной. Тут закроют две полосы.

- Ограничения связаны с реконструкцией инженерных сетей, - отмечается в сообщении.

Также ограничения на этом участке введут и весной следующего года, уже известны даты периода их действия. С 15 по 30 апреля 2023 года на упомянутом участке будет перекрыта одна полоса движения.

Ранее KP.RU сообщил о длительном перекрытии одной полосы движения на подъездной дороге к аэропорту Внуково. Ограничения ввели с 1 декабря 2022 года, а снимут их только в конце 2023 года. Это связано с необходимостью провести строительные работы вблизи перекрытого участка.