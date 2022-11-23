Движение по одной полосе подъездной дороги к аэропорту Внуково перекроют с 1 декабря на 13 месяцев

Полосу движения перекроют более, чем на год Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 декабря 2022 года будет полностью перекрыта одна из полос подъездной дороги к аэропорту Внуково в Москве, сообщает столичный Дептранс. Речь идет об отрезке 1-й Рейсовой улицы от дома №1, корпус 3 до дома №1, строение 20Б.

Движение на этом участке будет ограничено на 13 месяцев - до 31 декабря 2023 года. В этот период тут будут проводить строительные работы.

Ранее KP.RU сообщил, что с 7 ноября 2022 года по 30 апреля 2023 года в Москве ограничат движение на Большой Черемушкинской улице. Специалисты будут поэтапно закрывать до двух полос на данном участке.

Также сообщалось о том, что в Москве с 18 ноября 2022 года на пять недель ограничат движение у станции метро «Верхние Лихоборы». Снимут ограничения 25 декабря.