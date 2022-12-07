В Москве задержали еще трех работников кол-центра, обманувших пенсионеров на 100 млн рублей

Еще троих сотрудников лжеюридического кол-центра задержали в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За мошенничество в отношении более ста людей пожилого возраста оперативники задержали ещё троих работников кол-центра, располагавшегося в одном из бизнес-центров на Одесской улице. В общей сложности уже арестованы 10 человек. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Целый кол-центр мошенников действовал в столице. Аферисты звонили обманутым пенсионерам и предлагали юридическую помощь в возврате похищенных сбережений. Пожилые люди доверялись собеседникам и переводили на указанные счета крупные суммы денег. На уловки мошенников попали более 100 человек. Общая сумма потерянных пенсионерами денег превышает 100 млн рублей.

О противоправных действиях работников кол-центра правоохранителям стало известно еще в июле 2022 года. Тогда задержали семерых участников организованной группы. Теперь полицейские арестовали еще троих человек в возрасте от 19 до 48 лет.

19-летнего фигуранта заключили под стражу, двух других отправили домой под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в Москве задержали лжеюриста, который украл у 85-летней бабушки «похоронные». Мошенник также использовал схему с обзвоном ранее обманутых пенсионеров.