Вторичное жилье в Москве подешевело по итогам 12 месяцев впервые с 2017 года

Квартиры становятся дешевле Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впервые с 2017 года в Москве зафиксировано снижение средней цены квадратного метра на рынке вторичного жилья относительно его стоимости годом ранее, пишет РБК со ссылкой на исследование компании «Инком-Недвижимость». В частности, в ноябре 2022 года этот показатель составлял 276,8 тысячи рублей за «квадрат» в границах старой Москвы, понизившись за 12 месяцев на 0,55%.

Эксперты отмечают, что это изменение важно не столько само по себе, так как для общего чека оно незначительно, сколько как свидетельство все более укрепляющейся тенденции снижения цен на недвижимость.

- В апреле 2022 года в первый раз за пять лет была отмечена отрицательная динамика медианной цены месяц от месяца... Но по отношению к аналогичному периоду прошлого года всегда был небольшой плюс. С этой стороны ноябрь можно считать переломным моментом, - объяснил руководитель Аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

Особенно заметно падение цены у многокомнатных квартир. В ноябре 2022-го квадратный метр такого жилья продавался в среднем за 399,1 тысячи рублей, что на 1,7% меньше, чем за год до этого. На 0,6% подешевели «трешки» - до 264,8 тысячи рублей за метр.

Однокомнатные квартиры пока показывают снижение на 0,2%, «квадрат» в них стоит 274,3 тысячи рублей. А вот двухкомнатные квартиры пока сохраняют положительную динамику цен по отношению к прошлому ноябрю. Стоимость квадратного метра в них на 1% выше, чем год назад, средняя цена - 268,9 тысячи рублей.

Ранее KP.RU сообщил, что застройщики в Москве все реже выбирают проекты с многокомнатными квартирами, предпочитая строить дома с квартирами до трех комнат.